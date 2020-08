in Sénégal

ANACIM : Des fortes pluies attendues sur une bonne partie du pays

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que des épisodes pluvio-orageux "plutôt intenses'' sur le nord, sont prévus ce mercredi sur une bonne partie du territoire national. "Cette situation pluvieuse se maintiendra sur la façade ouest et sur les localités nord en début de matinée et dans l'après-midi de jeudi", indique-t-elle dans un bulletin météo pour les prochaines 72 heures, à compter de mardi à minuit. En dépit d'une baisse des températures diurnes en raison des pluies prévues, "la sensation de chaleur sera encore ressentie sur le pays", selon les prévisionnistes météo. Les visibilités s'annoncent "généralement bonnes". Les vents seront d'ouest à sud-ouest et d'intensité faible à modérée, signalent-ils.

