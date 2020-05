La suite après cette publicité

Triste nouvelle pour le football anglais. Christian Mbulu, défenseur britannique du Morecambe FC, est mort ce mardi à l’âge de 23 ans. « Tout le monde au Morecambe FC est profondément attristé d’apprendre la mort de Christian Mbulu et souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis en cette période très triste », a réagi son club sur Twitter.

Transféré en janvier dernier au club de League Two (D4), il était notamment passé par Millwall et le club écossais de Motherwell. Ce dernier a également tenu à exprimer ses sincères condoléances à sa famille et ses proches. « Nous sommes choqués d’apprendre la nouvelle de la mort de Christian. C’était un jeune homme tellement sympathique, agréable et dévoué que nous aimions avoir autour de Fir Park » a déclaré le président du club, Jim McMahon, dans un communiqué.

Everyone at Morecambe FC is deeply saddened to learn of Christian Mbulu’s death and would like to extend our deepest sympathies to his family and friends at this very sad time. — Morecambe FC (@ShrimpsOfficial) May 26, 2020