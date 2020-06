Anne Hidalgo a obtenu la nationalité française en 1973

Avant le second tour des élections municipales en France, Anne Hidalgo s’est attirée les foudres de ses adversaires en reportant un débat qui devait avoir lieu sur BFMTV ce mercredi 24 juin. La maire de Paris avait pris cette décision en raison de la grève des salariés de la chaîne d’information ainsi que de RMC contre un plan de leur direction annonçant la suppression d’un tiers des postes. Mais la décision en solidarité avec les grévistes de la favorite du second tour, n’est pas passée pour Rachida Dati. “Je regrette l’instrumentalisation d’un combat légitime dans une période très troublée. Mme Hidalgo n’a fait que fuir les questions sur son bilan”, a lancé la candidate des Républicains auprès du Parisien. Un élu Les Républicains est allé encore plus loin : « C’est vraiment se foutre de la gueule du monde que de refuser ce débat à quatre jours d’une élection. C’est indigne de la la maire de Paris de se livrer à cette petite manœuvre à deux balles”.

Malgré les critiques, Anne Hidalgo se prépare pour le second tour des élections municipales. Alors que les résultats seront communiqués dans la soirée, Non Stop People vous propose de découvrir le véritable nom d’Anne Hidalgo. Fille de républicains espagnols, Ana Maria Hidalgo Aleu est arrivée en France avec sa famille en 1961. En arrivant dans le pays, Anne Hidalgo ne parlait pas français tout comme ses parents et sa grande soeur. Après avoir grandit dans un quartier populaire de Lyon, la femme politique a obtenu la nationalité française en 1973, et elle a changé son prénom Ana en Anne. Et si à l’époque Anne Hidalgo rêvait de devenir danseuse étoile ou journaliste, elle a finalement préféré se diriger vers des études de droit. Un parcours qui lui a permis de devenir en 2014 la première femme Maire de Paris.

Par Alexia Felix