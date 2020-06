Jeudi 25 juin, Anne Hidalgo, Agnès Buzyn et Rachida Dati ont participé à un débat sur BFMTV, à trois jours du second tour des municipales. De nombreux thèmes ont été abordés, comme l’ont relayé nos confrères de Ouest-France : crise du coronavirus, logement, sécurité, propreté… Les trois candidates ont pu donner leur point de vue sur chacun de ces sujets, ce qui a donné lieu parfois à quelques accrochages, notamment entre Anne Hidalgo et Agnès Buzyn. Le ton est monté au sujet de la création d’une piste cyclable devant l’hôpital Necker.

“Il y en a une qui s’est ouverte rue de Sèvres (…) c’est une piste cyclable qui est devant l’hôpital Necker. C’est l’hôpital où j’ai travaillé pendant vingt ans et donc j’y ai beaucoup de collègues qui m’ont appelé aujourd’hui. La piste cyclable est apparue cette nuit, elle a transformé une voie de bus en une piste cyclable. Sauf que la voie de bus, c’était aussi la voie des ambulances, la voie des SAMU et la voie des taxis qui emmenaient les familles en consultation (…) C’était un immense embouteillage. Les médecins ne pouvaient pas aller travailler (…) Le SAMU a été retardé”, a-t-elle lancé. Ce à quoi la maire de Paris a rétorqué : “Vous allez peut-être m’accuser de meurtre ?”

Un mari lui aussi dans la politique

En attendant de savoir qui remportera le scrutin, Non Stop People s’est intéressé à la vie sentimentale d’Anne Hidalgo. Depuis plus de vingt ans, elle partage la vie de Jean-Marc Germain, lui aussi membre du Parti Socialiste. Le couple s’est rencontré en 1999 au cabinet de Martine Aubry au ministère de l’Emploi et de la Solidarité. En 1997, il a collaboré avec la ministre en tant que conseiller technique. Trois ans après, il quitte son poste pour rejoindre Lionel Jospin à Matignon avant de retrouver Martine Aubry en 2003 à la mairie de Lille. Il a également été élu député de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine de 2012 à 2017.

Anne Hidalgo et Jean-Marc Germain se sont mariés en 2004. De leur union est né un fils, Arthur. “Il m’a dit qu’il était fier de moi. Il ne me donne jamais de conseil si ce n’est de dégager mes cheveux pour montrer mes yeux. Il n’a jamais cherché à vivre sa vie par procuration et a fait le choix de rester derrière. Il fait en sorte que je me sente bien quand je rentre à la maison”, confiait-elle au Parisien en mars dernier.

La passe d’armes entre Agnès Buzyn et Anne Hidalgo sur la création d’une piste cyclable devant l’hôpital Necker pic.twitter.com/4glSnRRUXn — BFMTV (@BFMTV) June 25, 2020

