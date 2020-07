Bien installée au journal de 20h

Pour la septième fois, Anne-Sophie Lapix revient avec son rendez-vous culturel sur France 2 “Le Grand Echiquier” ce jeudi 2 juillet. En reprenant la célèbre émission créée par Jacques Chancel, depuis décembre 2018, l’animatrice a une nouvelle fois étoffé sa riche carrière télévisuelle . Présente depuis vingt ans sur le petit écran, Anne-Sophie Lapix a connu une véritable ascension au fil des années. Tandis que les téléspectateurs ont pu suivre en même temps son évolution physique, à découvrir en diapo, la journaliste a d’abord débuté sur la chaîne économique Bloomberg TV avant de rejoindre LCI en 1999. Sur la chaîne d’information du groupe TF1, Anne-Sophie Lapix va pouvoir faire ses preuves.

Durant un an, en 2005, Anne-Sophie Lapix va ensuite rejoindre M6 pour incarner l’émission “Zone interdite”. De ce court passage, l’animatrice va directement retrouver TF1 pour présenter Sept à Huit jusqu’en 2008 et être propulsée au JT de 20h. En tant que joker de Claire Chazal, Anne-Sophie Lapix va présenter les journaux du week-end entre 2006 et 2008. Les années suivantes marquent un changement de registre pour la journaliste. Sur Canal+, elle se tournera vers la politique avec le magazine Dimanche+ pendant cinq saisons. En 2013, Anne-Sophie Lapix fait ensuite son entrée à France Télévisions où elle reprend l’animation de “C à vous” sur France 5. Lorsqu’elle cède sa place à Anne-Elisabeth Lemoine en 2017, la journaliste revient à un rôle qu’elle connaît déjà bien, en prenant les commandes du journal de 20 heures de France 2.

Par Marie Merlet