A l’occasion du 23 juin, la coalition BBY, consciente de la nécessité de la pérennisation de la commémoration de l’événement et de la transmission aux jeunes générations des valeurs sous-jacentes à ces mouvements qui nous ont valu autant de liberté et de victoire, rappelle et appelle à plus de vigilance, à plus d’unité et de solidarité pour toujours faire face aux défis qui se posent à nous et qui aujourd’hui s’articulent autour de la pandémie de la Covid-19.

23 juin date historiquement mémorielle au Sénégal et partout dans le monde à travers notre diaspora qui avait participé de fort belle manière, avec une exceptionnelle mobilisation, au combat citoyen contre un pouvoir résolument engagé à bafouer totalement notre démocratie et son processus libre au point de mettre en danger les fondamentaux de notre République.

Le peuple sénégalais, debout comme un seul homme, dans une remarquable impulsion patriotique et citoyenne, a su annihiler la volonté d’un pouvoir mû par une volonté inopinée de fouler aux pieds notre charte fondamentale, afin de faire respecter, au prix de maints sacrifices, les Principes de l’Etat de Droit et des Valeurs de la République.

Certains ont payé cet engagement patriotique de leur vie comme ce fut le cas pour Mamadou Diop dont la mémoire doit être entretenue pour servir d’exemple aux jeunes générations. C’est ici l’occasion, au nom de la nation, de lui rendre avec ses compagnons martyrs un vibrant hommage.

Ni le bruit et les odeurs des lacrymogènes jetés de manière intempestive dans la Zawya Hadj Malick SY et la Cathédrale du Souvenir africain, profanation sans limite de nos lieux de culte, ni les agressions physiques criminelles n’ont pu venir à bout de la détermination citoyenne des femmes, et des Jeunes des Partis Politiques et des Organisations de la Société Civile résolument engagés dans ce combat pour la défense du peuple et de ses intérêts.

Incontestablement, le 23 Juin 2011 était le point de départ pour l’accession du peuple au pouvoir en 2012. C’est ainsi qu’entre les deux tours des élections présidentielles de 2012 naquit la grande et vivace coalition BBY avec l’engagement sans faille de tous les candidats, fruit du M23 qui est parvenu à souder les Forces de rupture autour de l’essentiel, du nouvel ordre prioritaire et de nouvelles responsabilités historiques. L’alternance était devenue une nécessité impérative, incontournable, pour tous les Républicains et démocrates de notre pays.

Aujourd’hui, de longues années après cette mobilisation citoyenne des plus herculéennes de notre histoire récente, nous saluons avec déférence tous les Acteurs de ce mouvement du 23 juin (M23) et manifestons notre honneur et fierté d’y avoir participé, aux premières lignes de front. Et, pour rappel, n’eût été la sagesse des dirigeants du M23, et le discernement de nos chefs religieux, toutes obédiences confondues, notre pays allait sombrer dans le chaos.

En ce jour mémorable, BBY, notre grande coalition exprime toute sa fierté. Car, ses composantes les plus illustres, Jeunes, Femmes et responsables, avec le Président Macky Sall, tous les autres leaders et militants anonymes, ont été parmi les grands artisans de cette bataille politique et citoyenne historique.

Les acteurs fondateurs, et animateurs du M23, malgré des tentatives de récupération de militants de la vingt-cinquième heure qui veulent opposer le M23 au régime actuel, sont pour l’essentiel aux côtés du Président Macky Sall, pour concevoir et bâtir, ensemble, un pays prospère, de Tous et pour Tous !

Il nous plaît, dès lors, de rappeler à la mémoire de la nation les rôles éminents joués par des hommes, aujourd’hui disparus et à qui il faut rendre hommage, comme Ousmane Tanor Dieng, Charles Gueye, Amath Dansokho qui, avant qu’on fasse du siège de la RADDHO le siège du M23, avait mis son domicile à la disposition des acteurs du Mouvement. Hommage également à tous les disparus qui étaient montés au front ce 23 juin 2011.

