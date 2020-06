“Malheureusement, je n’ai pas bien géré la rupture”

Cela fait plusieurs jours que Justin Bieber est dans la tourmente. Le chanteur a été accusé par une jeune femme sur Twitter d’agression sexuelle . Une certaine “Danielle” déclarait sur un compte anonyme qu’il l’aurait agressée sexuellement lors d’une soirée dans un restaurant après l’un de ses concerts le 9 mars 2014. Justin Bieber a rapidement démenti l’information en sortant pléthore de preuve, qualifiant cette agression de “factuellement impossible”, promettant ensuite de “saisir les autorités contre les personnes qui veulent [le] mettre en danger”.Mais Justin Bieber n’est pas le seul à être accusé. Ce mardi 23 juin, c’est l’acteur Ansel Elgort qui est accusé par une jeune femme de 17 ans.

Dans un témoignage publié sur Twitter, elle explique comment l’acteur de Divergente l’aurait agressée en 2014 après qu’elle l’ait contacté sur Snapchat. “Il a demandé à faire un plan à trois avec l’une de mes ‘amies de la danse’, mineure également, et je n’ai rien dit à personne parce qu’il disait que ça ‘ruinerait ma carrière’. Au lieu de me demander si je voulais arrêter car il savait que c’était ma première fois, que je sanglotais de douleur et que je ne voulais pas le faire, les seuls mots sortis de sa bouche ont été : ‘Il faut forcer’”.

Elle poursuit ensuite : “J’ai eu l’impression que mon esprit n’était plus là, j’étais sous le choc. Avec mon 1,58 m et mes 45 kg, je ne pouvais pas me sauver”. Face aux accusations, Ansel Elgort qui a du mal à gérer la célébrité, a réagi sur son compte Instagram. Il nie l’agression mais reconnaît avoir eu une “brève relation, légale et entièrement consentie”. “Je ne peux pas prétendre comprendre les sentiments de Gabby mais sa description des faits n’est tout simplement pas ce qu’il s’est passé. Je n’ai jamais agressé personne et je ne le ferai jamais” écrit-il ensuite avant de présenter ses excuses à la jeune femme : “Malheureusement, je n’ai pas bien géré la rupture. J’ai arrêté de lui répondre, ce qui est une chose immature et cruelle à faire à quelqu’un”.

Par J.F.