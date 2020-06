Âgé de seulement 17 ans et originaire de la Guinée Bissau, Ansu Fati fait déjà parler de lui. Il est actuellement le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions.

Le 10 décembre, grâce à son talent et sa technique de jeu la jeune pépite barcelonaise a permis à son équipe de remporter la victoire face à l’Inter de Milan. Lors de ce match, rappelons que le jeune joueur est renté sur l’aire de jeux quasiment à la fin du match. Celui-ci succède à Peter Ofori-Quaye, qui a 17 ans et 195 jours a fait perdre le Rosenborg, le 1er octobre 1997.

Qui est Ansu Fati ?

Né en Guinée Bissau précisément à Anssumane, sa famille rejoint son père en Espagne dans la circonscription de Herrarra. Le père étant lui même footballeur inscrit Ansu Fati, dans le club de CDF Herrera à Séville. Lorsqu’il partait en Espagne, Ansu Fati n’avait que six ans.

Après quelques temps passés au CDF Herrera, il évolue au Séville FC de 2010 à 2012. A l’âge de dix ans, le jeune joueur est repéré par le FC Barcelone qui l’engage en 2012 dans son centre de formation de La Masia, grâce au talent que celui-ci dégageait.

Ses frères sont tous deux footballeurs

Ansu Fati n’est pas le seul footballeur de sa famille, ses deux frères auraient joué pour l’équipe de Barcelone. Son frère aîné, Brahima a signé à Séville avant de se retrouver au FC Barcelone, puis maintenant à Calhorra.

Quant à son frère cadet, Miguel, il évolue à la Masia dans la même équipe que Thiago, le fils de Lionel Messi.

Le plus jeune buteur du Barca

Ansu Fati devient le plus jeune buteur de l’histoire du FC Barcelone en Liga à seulement 16 ans en marquant un but extraordinaire contre Osasuna. C’était le le 31 août 2019 qu’Ansu Fati s’est révélé au monde.

Ensuite, le 14 septembre 2019, Ansu Fati sera classé meilleur buteur de l’histoire du Camp Nou à 16 ans. Le 18 décembre, a l’issue d’un Clásico face au Real Madrid dont le score était (0 à 0), le jeune Barcelonais d’origine africaine devient le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire du Barça.

Le 8 mai 2020, le site spécialisé de Football Talent Scout le classe parmi le top 50 des meilleurs joueurs jeunes au niveau mondial. Il occupait le 8ième rang.

Le 18 décembre, il devient le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire du Barça à jouer un Clásico face au Real Madrid (0 à 0). Le 2 février 2020, il devient le plus jeune joueur de l’histoire à inscrire un doublé en Liga à 17 ans et 94 jours lors de la victoire 2 à 1 face à Levante.

Il a déjà surmonté quelques difficultés dans sa carrière

Selon plusieurs sources concordantes, à 13 ans, le jeune talent de Barcelone se serait cassé la jambe, ce qui l’a mis hors du terrain de jeu pendant un bon moment. Cette situation avait suscité des doutes sur l’avenir du joueur. Mais avec l’évolution des choses, il y a eu plus de peur que de mal.

Certains de ses coéquipiers révèlent qu’il n’avait pas de bonnes paires de crampon lorsqu’il arrivait au Barcelone.

Il doit encore aller à l’école



Pour être le meilleur de sa génération, Ansu Fati a dû abandonner l’école pour se consacrer à sa carrière footballistique. Mais celui-ci n’a pas complètement mis un terme à l’école car le club dans lequel il évolue emploie un professeur pour lui dispenser des cours d’anglais.

En dehors de cela, il s’est aussi inscrit à un cours d’entraînement dispensé par la Fédération catalane de football pour une amélioration académique.

Il ne quittera pas le FC Barcelone de sitôt

Ansu Fati a été l’une des star lors de la Uefa Youth League. Il a pu inscrire deux buts en demi-finale contre Chelsea avant l’élimination de son équipe lors des tirs au but.

Il aurait voulu signer au Real de Madrid, mais son père lui a indiqué que le Barça était la meilleure option pour l’heure. Après sa décision de rester au Barça, il a signé un contrat qui le maintiendra au Camp Nou jusqu’en 2022.

Selon les informations reçues, Ansu Fati peut actuactuellement jouer pour la Guinée Bissau son pays d’origine, pour l’Espagne et pour le Portugual, d’où viennent ses grand-parents.

