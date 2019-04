Apix : nomination d’un nouveau Directeur général adjoint

L’Apix a un nouveau directeur général adjoint. Le colonel Mamadou Mamoudou Diallo a été nommé directeur général adjoint de l’adjoint de l’Agence. Il remplace Dominique Ndong et va seconder le Directeur général de cette entreprise nationale, Mountaga Sy.

Ingénieur Saint-Cyrien, spécialiste en Infrastructures et ancien directeur du Génie militaire, le colonel Diallo n’est pas en terrain inconnu. Il était jusque-là conseiller spécial en Infrastructures du directeur général, Mountaga Sy, et coordonnateur du Projet de développement du tourisme et des exportations.

C’est lui qui avait piloté le programme de restauration des plages de Saly.

avec iGfm