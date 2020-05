La décision de non-réouverture de certains lieux de culte, malgré les mesures d’allègement des restrictions prises par le chef de l’Etat lundi dernier, est en passe de se généraliser au Sénégal. Foulant ainsi au pied la mesure présidentielle. Un véritable sale temps pour Macky.

Au-delà de son aspect sanitaire, le covid-19 a déstructuré l’économie mondiale, avec son lot de malheur. Aujourd’hui, hormis sa propagation fulgurante avec son nombre incroyable de décès à travers le monde, au Sénégal, la pandémie a fini de diviser les confréries par le truchement du chef de l’Etat.

Des foyers religieux, même l’Église Sénégalaise se sont démarqués de la décision du Président Sall de rouvrir les lieux de culte.

Ainsi, après la mosquée Omarienne et l’Église, c’est au tour de Tivaouane, de la Grande Mosquée de Dakar et de la famille feu Madior Cissé de Saint-Louis, de camper sur leur ferme volonté de fermer leurs mosquées et autres daaras.

Avec l’aggravation du nombre de cas et de décès de Covid-19, ces foyers religieux ne veulent pas que ces lieux de culte ne deviennent des sources de propagation du covid-19.

Mieux les responsables de ces lieux disent manquer de moyens nécessaires pour faire respecter les gestes barrières pour éviter une éventuelle contamination.

El Hadji Alioune Moussa Samb de la Grande Mosquée de Dakar rappelle que «les fidèles doivent prier dans le calme, la sérénité, la tranquillité du cœur et de l’esprit ; donc sans stress». Par ailleurs, en accord avec le Grand Serigne de Dakar, El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop, et les dignitaires, l’imam invite les chefs des douze Pinthies et les Imams de la collectivité lébou à la prudence et à rester très vigilants tout en veillant à la fermeture des lieux de culte.

A Touba par contre, les lieux de prières ne soient pas barricadés, quoique le Khalife général Serigne Mountakha se veuille intransigeant sur le respect des mesures barrières.

