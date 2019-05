Appel à ôter la vie aux Sénégalaises : les 3 chefs d’accusation retenus contre Ousmane Mbengue

Ousmane Mbengue risque gros ! En effet, cueilli ce mardi matin, chez lui à la cité Sipres 2, il est poursuivi, d’après une source de Seneweb, pour « appel au meurtre », « incitation à la haine » et « injures publiques via les nouvelles techniques de l’information et de la communication ».

Il avait, à travers un post sur son profil Facebook, appelé à exterminer les femmes sénégalaises suite à la publication d’une internaute qui dénonçait les violences à l’égard des femmes.

La même source informe que Mbengue, toujours maintenu en garde à vue dans les locaux de la Section recherche de la gendarmerie de Colobane, risque d’être déféré demain mercredi. Ceci, malgré le fait qu’il ait « regretté » son acte devant les enquêteurs.

« Il a même craqué, demandant pardon à l’endroit des femmes sénégalaises », ajoute notre interlocuteur.

Seneweb