Appel au dialogue : interrogations autour de la volonté de Macky de reporter les locales

Le Président Macky est un politique chevronné qui a dû lire le prince de Machiavel le père de la politique moderne. Car depuis qu’il est porté à la tête du pays,il fait figure d’un stratège politique hors norme qui sait déjouer les pièges de ses adversaires, imposer ses plans tout en appelant au dialogue. Ainsi, après avoir remporté la présidentielle, le voilà qui appelle à un large consensus. Mais connaissant l’homme, il pose ainsi ses premiers pas pour reporter les Locales.

Plus politique que le Chef de l’Etat Macky Sall tu meurs. Le jeu en vaut la chandelle car depuis qu’il est porté à la tête du pays, il pose des actes politiques de nature à convaincre l’opinion publique sénégalaise sur leur bien fondé. En effet depuis le référendum de 2016 où il a appelé à un certain nombre de réformes y compris la loi sur le parrainage qui n’avait pas attiré l’attention des sénégalais; le Chef de l’Etat mène sa barque avec aisance. Ainsi, à chaque étape de la vie politique, il pose des actes qui lui balisent le terrain politique. De l’acte 3 de la décentralisation où les principales mairies du pays ont fini par être sous la coupole du ministère de l’aménagement du territoire, il en est arrivé à faire tomber beaucoup de collectivités locales dans son escarcelle. Avec le parrainage aussi, le prétexte aura été de taille car l’arme de la prolifération des partis politiques qui dépassent les trois cent, a été fatale à ses opposants. Et la suite est connue de tous. Plusieurs candidats ont fini par être écartés. Il remporte haut la main la présidentielle. Aujourd’hui à l’entame de son second mandat, il appelle encore au dialogue comme il l’avait fait pour libérer Karim Wade. Et le cas de Khalifa Sall ne serait guère écarté de ce shéma, mais aussi et surtout les véritables raisons de cet appel au dialogue constituent ses premiers pas pour reporter les Locales. Et d’ici peu, il usera de sa diligence pour le mettre en pratique au vu et au su de toute l’opposition. Devant l’adversité, le Chef de l’Etat ne recule jamais. C’est ce qui fait sa force en politique.

Assane SEYE-Senegal7