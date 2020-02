Désormais, c’est la guéguerre entre Racky Aïdara et Marie Louise Diaw. Les deux célébrités ne trainent plus ensemble et son devenues les pires ennemies du monde. Cette affaire d’enregistrement audio, a fait la polémique sur les réseaux sociaux.

Après les nombreuses révélations faites par la vidéo-girl et l’actrice, les internautes ont tranché. La nouvelle mariée elle, n’a pas encore dit son dernier mot. Elle envoie une nouvelle alerter pour prouver qu’elle est loin d’être affectée par ce différend.

