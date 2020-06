La tournée du programme d’appui sectoriel du ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, se poursuit dans le sud du pays. Elle était ce mardi à Ziguinchor où elle a procédé à la cérémonie de remise de financement et de subvention aux acteurs de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire. À cette occasion, une enveloppe de 45 millions 900 mille francs, dont les 20 millions sont pour la mutuelle isolée Karambenoor et 25 millions 900 mille sous forme de subvention aux acteurs économiques, ont été injectés dans la région. Ce, pour redémarrer le secteur de la microfinance suite à la crise sanitaire induite par la Covid-19 qui a mis à rude épreuve les activités économiques.

Lors de la remise des financements et subventions, Mme Zahra Iyane Thiam a aussi incité les bénéficiaires à utiliser les fonds reçus à bon escient, afin de contribuer positivement à la création de la richesse locale voire nationale.

Dans le cadre de sa tournée nationale, le ministère de la microfinance, de l’économie sociale et solidaire a déjà injecté une somme de 300 millions de francs cfa à travers son fonds d’Appui à l’Economie sociale et solidaire pour renforcer l’appui financier de 500 millions de F CFA que le président de la République a accordé au secteur de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire. Ce qui fait au total une enveloppe globale de 800 millions francs pour relancer les activités économiques locales…