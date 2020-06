Le ministre des Transports terrestres est revenu aussi dans les détails sur l’appui financier direct destiné aux acteurs du secteur. D’après Oumar Youm, ce montant qui était de 2 milliards 750 millions de francs Cfa a été revu à la hausse par le président de la République. A l’en croire, «le montant des appuis financiers directs au secteur tourne autour de 8 milliards 250 millions de francs Cfa». Me Oumar Youm renseigne ainsi que le «transport interurbain sera doté d’un milliard 800 millions, Aftu 2 milliards 300 millions, Ddd 2 milliards 450 millions, les taxis 450 millions, les gares routières 600 millions, les Ndiaga Ndiaye et Car rapide 300 millions, les autos écoles 150 millions, les vélos-taxis jakarta 450 millions et 150 millions pour le matériel et équipement sanitaire pour réussir le redémarrage des activités de transport».

