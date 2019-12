Amadou Bâ, le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MAESE) était l’invité de Mamadou Ibra Kane dans son émission fétiche Jury du Dimanche sur IRadio. Ainsi, le MAESE a été interrogé sur plusieurs sujets d’actualité notamment ses relations avec le président Macky Sall. D’emblée, l’ancien ministre des finances réaffirme sa loyauté au Président de la République Macky Sall. Tout d’abord, il fait un flash back sur l’élection Présidentielle du 24 février 2019.

“L’élection Présidentielle, c’est l’élection la plus importante, c’est un rendez vous entre un homme et son peuple. Le peuple a choisi Macky Sall pour sa vision”, a-t-il indiqué.

Interpellé sur sa migration au MAESE, Amadou Bâ de répondre :”Le président si on peut le schématiser comme entraîneur, il met ses joueurs, j’ai eu le privilège de faire partie de ses joueurs. Il a pensé que je suis plus utile au ministère des affaires étrangères”, fait-il remarquer. Ensuite, il rappelle que s’il y avait un seul nuage, il ne serait pas encore ministre. Pour couper aux rumeurs, à Amadou Bâ de marteler :”Il ne peut pas avoir de problème entre le Président et moi, notre relation est excellente”, a-t-il souligné. Réaffirmant sa fidélité au chef de l’État, Amadou Bâ rapporte que le président l’a laissé comme DG des impôts et domaines pendant 18 mois,”c’est un signe d’affection”, a-t-il laissé entendre. Restant sur son compagnonnage avec Macky Sall, il relate qu’il a été ministre des finances pendant trois ans sans pour autant prendre la carte de l’Apr. ” C’est en 2016 que j’ai rejoint le parti (Ndlr : Apr)”,a-t-il rappelé.

Faites défiler vers le bas pour le prochain article