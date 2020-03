L’Alliance pour la République (Apr) est en pleine ébullition et la guerre continue de faire rage entre certains militants. Des coups de poing et des chaises en l’air, des insultes, c’est le climat qui a prévalu lors du point de presse qui était convoqué par les proches du ministre Amadou Ba aux Parcelles Assainies. Cette rencontre avec la presse a été empêchée par des membres de la Cojer des Parcelles Assainies.

La rencontre s’est finalement terminée en ring de boxe

Et tout est parti lorsque le responsable Mamadou Guèye, proche de l’ancien argentier de l’Etat, prenait la parole pour se prononcer sur l’exclusion de Amadou Ba dans les rangs de l’Apr des Parcelles Assainies. Et d’un coup un groupe de jeunes s’est levé pour se diriger vers le présidium en proférant des insultes et menaces. Des injures publiques, coups de poings, des jets de chaises ont ponctué la rencontre qui s’est finalement terminée en ring de boxe.

Rappelons que le Président de la République avait réactivé la Commission de discipline de son parti pour fustiger le comportement de certains leaders dans son parti. Comme quoi cet appel est tombé dans l’oreille d’un sourd.