Les jeunes apéristes du département de Mbour ont encore invité le Président de la République à se pencher sur leur sort. Se disant consciente des efforts du Chef de l’Etat, la jeune garde apériste de Mbour se sent délaissée, « la jeunesse du département de Mbour est l’une parmi tant d’autres qui ont très tôt cru à votre idéologie, à votre personne et à votre sens élevé de la responsabilité et de l’amour pour la patrie . Malgré tous ces sacrifices consentis, tous les risques bravés, votre jeunesse vous fait part de toute son indignation et de son désarroi dus à cette situation de précarité qu’elle vit », note le communiqué. La jeunesse apériste de Mbour a ainsi exposé ses griefs au Chef de l’Etat, « nous vous affirmons que parmi nous, des jeunes, porteurs de très bons projets peinent toujours à avoir un financement et pour d’autres dépourvus de moyens financiers, l’accès à une bonne formation fait défaut. En somme, la jeunesse départementale de Mbour vous interpelle et vous invite à prendre acte de ce cri de détresse et d’amertume », l’appel sera-t-il entendu ? Les jeunes apéristes l’espèrent…

