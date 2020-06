C’est avec amertume que nous avons constaté, à travers la presse, des propos d’un « soi-disant cadre » qui s’est éclipsé du terrain politique depuis 2014.

A cet énergumène aigri qui ne pense qu’à se faire caser, nous lui rappelons d’abord que les « pires moments » d’un parti s’évaluent en fonction du nombre d’élections perdues. Et pour lui rafraîchir la mémoire, ce petit monsieur devait savoir que le Ministre El Hadji Omar Youm, Coordonnateur départemental de l’APR a su remporter, en parfaite et intelligente collaboration avec l’ensemble des militants et alliés, toutes les élections de 2014 à nos jours. Par conséquent, son bilan ne saurait s’énumérer à travers un « procès véritablement gagné » ou perdu de sa carrière professionnelle. De Directeur Général de la SNR en passant par Ministre des collectivités territoriales et Ministre Directeur de Cabinet du Président jusqu’à devenir Ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, il n’a jamais été cité dans un scandale financier. Ce qui lui a valu une confiance exceptionnelle de son Excellence le Président Macky Sall malgré les agissements perfides de certains depuis pas mal d’années.

Ensuite, nous voudrions faire savoir à cet imposteur qui se dit être responsable de la CCR de Mbour, que le Coordonnateur départemental de l’APR de Mbour a toujours su fédérer les différents militants, sympathisants et alliés du parti malgré les ambitions des uns et des autres. Sa stratégie a toujours été de regrouper tout le monde autour de l’essentiel qui demeure l’accompagnement de la vision du Président à travers le PSE et la vulgarisation de toutes ses réalisations au niveau de populations locales.

En outre, pour la COJER départementale, nous serons très à l’aise de vous dire que le Ministre El Hadji Omar Youm est le premier partenaire de la jeunesse départementale en terme de formation, d’emplois, de financement et d’auto emplois. Pour ne pas dire le seul, il est le responsable qui recrute et qui fait recruter des jeunes du département habitant hors de sa commune. Nous pouvons en citer des centaines.

Cependant, nous vous exhortons à vous informer des projets infrastructurels que le Ministre est en train d’exécuter au niveau départemental avec les travaux entamés depuis des mois de la route Kignabour – Guéreo qui est une doléance des populations depuis 1960, le démarrage imminent de la route Thiadiaye-Nguéniène reporté à cause de la COVID 19 et d’autres projets en cours facilitant le désenclavement de certaines zones du département.

Nous terminerons pour dire à tous ces calomniateurs aigris, que BASTA YA. Dorénavant, nous sommes les boucliers du Coordonnateur départemental de l’APR, El Hadji Omar Youm et ne laisserons plus à quiconque la latitude de proférer des insanités à son encontre et à celle de tous les responsables du département.

A bon entendeur …

Abdoulaye Diouf, Coordinateur départemental de la Convergence des Jeunesse Républicaines de Mbour