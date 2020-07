Éperdument épris l’un de l’autre, Bineta Sadio et Yérim Mbodj ont vécu dans le concubinage pendant trois ans durant lesquels la dame, âgée de 49 ans, a subi toutes sortes de brimades.

Harcelée, tabassée, elle a été expulsée par son amant Yérim Mbodj qui a poussé l’outrecuidance jusqu’à lui voler la somme de 400 000 FCFA. N’en pouvant plus, Bineta Sadio a déposé une plainte contre son amant pour vol et coups et blessures volontaires (Cbc) ayant entraîné une Itt de 7 jours. Le mis en cause a été déféré au parquet.