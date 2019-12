Le célèbre activiste a été arrêté le 29 novembre dernier et placé sous mandat de dépôt suite à la manifestation contre la hausse du prix de l’électricité devant les grilles du palais de la République. Guy Marius Sagna a en effet mis un terme à la grève de la faim qu’il avait entamée depuis le 26 décembre 2019. Une décision qu’il a prise après avoir enfin reçu le règlement intérieur qui en était l’un des principaux motifs. Selon des informations obtenues par Emedia.sn, ledit règlement lui a été remis le samedi 28 décembre 2019. Selon nos sources, Guy Marius Sagna est présentement « un peu faible mais il tient le coup et il se porte bien en apparence. »Cinq de ses codétenus, en l’occurrence le Dr Babacar Diop et quatre étudiants, ont obtenu une liberté provisoire tandis que Guy Marius et deux autres manifestants croupissent toujours derrière les barreaux. Ils attendent la décision de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar qui doit statuer sur la requête introduite par les avocats de la défense.

