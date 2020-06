Vous utilisez un rasoir jetable? N’oubliez pas de le mettre à la poubelle de temps en temps. La dermatologue Ingrid van Riet nous explique pourquoi il est important de changer régulièrement de rasoir.

Debout sous la douche, vous vous rendez compte qu’il est temps de raser vos jambes. Vous attrapez alors le rasoir que vous aviez utilisé la dernière fois, et la fois précédente, et la fois précédente, et ainsi de suite.

Avouons-le. Nous sommes toutes passées par là. Si ce scénario n’a rien d’anormal, il n’est pas forcément sain. Les rasoirs jetables s’usent avec le temps et un rasage avec une lame usée sera moins efficace. De plus, ce n’est pas l’idéal pour la peau.

Rougeurs garanties

Un rasoir qui traîne sous la douche va s’user et devenir sale, nous explique la dermatologue Ingrid van Riet. Les cellules mortes de la peau, la mousse à raser, les poils et les bactéries restent sur les lames, surtout dans un environnement humide comme la douche. Ces bactéries peuvent provoquer une inflammation des follicules, ce qui va faire apparaître les fameux petits boutons rouges sur votre peau.

»En moyenne, vous devriez jeter votre rasoir après cinq utilisati­ons » Ingrid Van Riet, Dermatologue

De plus, vous risquez davantage de vous blesser avec un rasoir usé. À cause de la lame qui est moins efficace, vous devrez repasser plusieurs fois sur la même zone. Votre peau semblera plus irritée à ces endroits-là. Ensuite, vous devrez exercer une pression plus forte sur la lame qui va alors tirer les poils plus forts. Résultat? Vos follicules pileux seront également irrités et de petits boutons rouges vont apparaître sur votre peau. “Le fait d’avoir des poils plus fins ou plus épais va aussi jouer un rôle”, explique la dermatologue. “Les poils fins sont plus faciles à déloger avec un rasoir usé”, explique-t-elle.

Rincer, sécher, désinfecter

Si vous remarquez que votre rasoir devient moins efficace, c’est qu’il est temps de le jeter. Si les lames sont rouillées et que vous n’arrivez plus à les nettoyer correctement, il est également temps de vous débarrasser de votre rasoir. En moyenne, vous devriez jeter votre rasoir après cinq utilisations.

En prenant quelques bonnes habitudes, vous pouvez espérer rallonger un petit peu l’espérance de vie de votre rasoir, explique Ingrid van Riet. Rincez-le soigneusement après le rasage et séchez-le. Utilisez un sèche-cheveux ou mettez le rasoir sur un radiateur, car une serviette va l’user encore plus. Nettoyez-le avec un désinfectant à base d’alcool afin de tuer les bactéries. Enfin, conservez-le dans un endroit sec. Pour éviter les petites rougeurs, utilisez une huile plutôt qu’une mousse pour vous raser.

La dermatologue nous donne un dernier conseil: “Si vous voulez vraiment utiliser des rasoirs jetables, achetez un rasoir dont le support peut être réutilisé et dont seules les lames sont à remplacer. C’est beaucoup plus écologique.”

