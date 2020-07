Jamra va manifester contre les séries « Rewoulène » et « Infidèles », après la Tabaski, pour mettre fin à leur diffusion, a exprimé Mame Mactar Guèye sur sa page Facebook.

« Que les milliers de followers qui expriment régulièrement leurs légitimes indignations, relativement aux séries « Réwoulène » (promotion de l’homosexualité) et « Infidèle » (apologie de l’adultère et de la fornication), sachent qu’une tournée nationale, suivie d’une marche de protestation pour la défense de nos valeurs comme celle que JAMRA avait eu à organiser contre la série pornographique “Confession érotique”, finalement retirée des écrans, sont prévues après la Tabaski.

En partenariat avec le CDVM de Serigne Bassirou Macké Cheikh Astou Fall, de l’ONG DARAL QURANE de l’Imam ratib rufisquois Dia El Hadji Alioune, et de bien d’autres partenaires, qui confirmeront incessamment leur participation, nous sensibiliseront les autorités religieuses sur cette fâcheuse tendance des productions audiovisuelles à fouler aux pieds nos valeurs culturelles et religieuses; et à porter gravement atteinte à la santé mentale et morale des enfants, pour des préoccupations bassement matérielles et financières », a informé Mame Mactar Guèye

