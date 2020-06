Wadioubakh annonce sa candidature à la Présidentielle 2024. Dans sa chaîne Youtube, le comédien déclare qu’il sera le remplaçant de Macky Sall.

Dans cette vidéo, l’humoriste a décliné son programme de campagne. “Si je suis élu, je vais diminuer le prix des denrées de première nécessité et me plier pour satisfaire tous les besoins des Sénégalais”, ironise-t-il.

Et de poursuivre : “Sonko m’a appelé et il est prêt à me soutenir afin que j’accède au pouvoir…”