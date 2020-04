Avec l’application de l’état d’urgence et du couvre-feu instaurés par le Président Macky Sall depuis que le Sénégal est entré en guerre contre le covid-19, le pouvoir d’achat des Sénégalais ne peut que fortement baisser. Les Sénégalais se trouvent en confinement et là, certains ne peuvent plus se livrer à leurs activités, surtout ceux qui évoluent dans le secteur informel. Et, c’est une frange importante de la population dont leurs familles se nourrissent de leurs activités.

La guerre contre le covid-19 se poursuit avec toutes les conséquences que cela pose, alors que démarre le mois béni du ramadan. Les Sénégalais ne sont pas encore sortis de leurs difficultés. Au moment où les couches démunies de la population attendent assistance de l’Etat, voilà que les prix de certaines denrées connaissent une hausse.

« Les prix du kilogramme du riz et du bidon de 20 litres d’huile ont connu une légère hausse. Pour le riz parfumé le prix du kilogramme est échangé actuellement entre 350 et 400 francs CFA. Pour le riz brisé ordinaire le prix varie entre 300 et 325 francs CFA. Et, le riz de la vallée est échangé à 325 francs. Le prix du bidon de 20 litres d’huile est échangé entre 18 000 et 19 000 francs », reconnait Younouss Dédhiou du ministère du Commerce.

Aux difficultés rencontrées par les Sénégalais à cause du confinement urbain et régional avec un pouvoir d’achat au plus bas et en ce début du ramadan, le ministère du Commerce dirigé par Mme Aminata Assome Diatta trouve les moyens pour augmenter les prix du riz et de l’huile. Comment le Chef de l’Etat Macky Sall peut-il accepter que son piètre ministre du Commerce Mme Aminata Assome Diatta se mette à annihiler tous les efforts qu’il mène afin que les Sénégalais n’aient trop à faire les frais de cette guerre engagée contre le coronavirus.

Incroyable, ce qui se passe tout de même ce qui se passe dans ce pays, le Sénégal ! En tout cas, pauvres sénégalais ! Les voilà cuits avec des ministres qui rivalisent chaque jour d’incompétence.

