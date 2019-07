Après la tape de Cliton Njie, Gervinho au cœur d’un scandale « Tu vas regretter de m’avoir utilisée comme une chienne »

L’international ivoirien Gervais Yao Kuassi alias Gervinho est cité dans une affaire de scandale s.exuel connu sous le vocal s.extape. C’est sa compatriote Yasmine Aka qui a fait des révélations sur sa prétendue relation avec le joueur.

Moins présent dans des dossiers du genre, l’attaquant ivoirien de Parme en Italie est la cible de Yasmine Aka, une chanteuse ivoirienne. Selon Afrique sur 7, l’accusatrice a indiqué que l’attaquant des Éléphants l’avait utilisée pour satisfaire ses désirs s.exuels. A en croire les captures d’écran publiées par Vibe radio, la jeune dame se dit trahie par le sociétaire de Parme qui a joué avec ses sentiments. Elle fait savoir d’ailleurs que son message n’est qu’un avertissement.

« Je vais te dénoncer sur les réseaux sociaux. Et très très fort. Tu vas regretter de m’avoir utilisée comme une chienne. Homme sans cœur, profiteur, tu es ignoble, Gervais, tu m’as humiliée », a écrit Yasmine dans une autre conversation WhatsApp.

Avant d’ajouter: « Me faire écarter mon s.exe dans tous les sens, m’obliger à faire des vidéos vulgaires et tu m’abandonnes ensuite. Tu vas te casser la jambe et tu vas finir handicapé. Je vais me mouiller mais je ne vais pas te louper Gervais Kouassi » peut-on lire sur les captures publiées par Vibe radio. La semaine dernière, c’est le joueur camerounais Clinton Njie qui a fait le buzz sur la toile avec vidéo s.extape.