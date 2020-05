Après l’assouplissement, le jeudi 28 mai 2020, des restrictions imposées à Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé, le Président Alassane Ouattara va-t-il retirer la Côte d’Ivoire de la Cour pénale internationale (CPI), comme il l’avait fait, suite à la dernière décision de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ? Telle est la principale question que se posent de nombreux Ivoiriens.

Laurent Gbagbo et Blé Goudé désormais libres de tous leurs mouvements.

Dorénavant,ils peuvent aller partout dans le monde où ils veulent. Telle est la décision prise aujourd’hui par la CPI à leur endroit. C’est un message très clair que la communauté internationale vient de lancer au gourou du Restaurant. Cette communauté internationale vient,à travers cette décision de la CPI, de renforcer la force de frappe de l’opposition contre le candidat du Restaurant,poulain du gourou du Restaurant.

Dorénavant ,Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Henri Konan Bedié et Guillaume Soro sont condamnés à se mettre ensemble pour fermer définitivement le Restaurant.

A eux de mettre de côté leurs différentes rancœurs pour ne penser qu’à leur avenir en Côte d’Ivoire sans le Restaurant et ses animateurs au pouvoir.

Les restrictions de la CPI, Gbagbo et Ouattara

Si nos amis du Restaurant n’ont pas compris le message que leur fait passer la communauté internationale à travers la CPI ,c’est qu’ils sont vraiment aveuglés par le pouvoir. Que Dieu leur donne une once de sa lumière et de sa sagesse afin qu’ils voient qu’ils sont en train d’aller tout droit dans le mur.

Me Jean-Pierre Mignard avocat de l’Etat de Côte d’Ivoire à la CPI

L’Etat de Côte d’Ivoire va t-il se retirer de la CPI après la décision qu’elle vient de prendre concernant Laurent Gbagbo et Blé Goudé ? Je rappelle qu’il a décidé de se retirer de la Cour africaine des droits de l’homme après avoir perdu le procès face à Guillaume Soro. Ce ne sera donc pas surprenant qu’il se retire de la CPI après avoir pratiquement perdu le procès face à Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Et je l’y encourage fortement. Ainsi, il montrera au monde entier son visage hideux d’État policé.

Mamadou Traoré

