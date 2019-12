Champion d’Europe en titre, Liverpool est revenu au sommet du football européen et mondial en tant que club. Leur succès bien que collectif,ne cache pas les individualités concurrentielles très fortes. Jürgen Klopp en homme prudent réagit toujours au plus calme de la tempête médiatique. Après avoir publiquement soutenu Van Dijk,il est revenu en conférence de presse sur le Ballon d’or.

Dans sa déclaration à la presse,il a évoqué le cas de Mané et visiblement pour lui le sacre de Mané dépendra de l’aptitude de celui-ci à s’améliorer et à devenir un joueur plus performant dans certains domaines.

«Les trois premiers du Ballon d’or étaient Messi,Van Dijk et Cristiano Ronaldo puis Sadio. Sadio est dans une forme incroyable. Je me souviens de son premier but contre Arsenal. Désormais,il courait le long de la ligne,coupant à l’intérieur…. incroyable ! Il a fait des grands pas.» a déclaré l’entraîneur allemand.

Sadio Mané buteur face à Everton puis double passeur,est dans une progression fulgurante qui séduit son entraîneur raison pour laquelle il est déjà nominé pour le titre du joueur du mois en Premier League.