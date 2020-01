Frères et sœurs As-Salaamou alaikum à la communauté Tidiani de la Fayda de Cheikh al-Islam al-Hadji Ibrahim Niasse!

Une communauté dont les fondements sont la paix, la patience et la confiance dans la seule réalité de Dieu.

Allah dit dans le Saint Coran :

« Soyez sûrs que nous allons vous mettre à l’épreuve avec quelque chose: de peur, de faim, perte de biens, de vies et les fruits de votre labeur. Mais donnera de bonnes nouvelles à ceux qui le persévèront patiemment. Ceux qui diront, quand ils seront affligés de calamités ».

A Allah nous appartenons, et c’est à Lui que nous retournerons. Ce sont ceux sur qui descendent les bénédictions de leur Seigneur et la miséricorde.

Et de la bouche du bien-aimé d’Allah (que la paix soit sur lui):

Abu Huraira a rapporté: Le Messager d’Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré: « Allah Tout-Puissant dit: Je n’ai rien à donner à mon fidèle serviteur que le Paradis si je fais mourir son cher ami et qu’il reste patient. »

L’attaque et le meurtre d’un des fils de Médina Baye, il y’a quelques jours n’est pas quelque chose dont vous n’avez pas tous déjà entendu parler sur les réseaux sociaux et dans les médias. C’est une tragédie douloureuse pour nous tous.Ce crime a été initié par des criminels lorsqu’ils ont envahi la maison de notre frère américain et Tidiane, Abdul Aziz Kabir à Kanda, une banlieue de Kaolack. Là, ils ont attaqué Abdul Aziz et son fils Mouhamed Kabir, qui est décédé plus tard de ses blessures.

Cette situation a nui à la communauté de Baye Niass dans le monde entier. Les appels et les expressions de condoléances et d’inquiétude nous ont inondés ces trois derniers jours de partout dans le monde. Cet acte à lui seul témoigne de la fraternité unificatrice de l’islam et de Tarikha Tidiane.

Au nom de la famille kabir, je vous remercie tous pour vos sympathies, vos préoccupations et vos prières. Et demande que vous priez pour le rétablissement complet d’Abdul Aziz et pour la patience de la mère de Muhammad, notre sœur Bassima. Nous ne doutons pas que leur courageux fils est mort en tant que « Chahiid ».

Il est vrai qu’Abdul Aziz, son fils martyr Mouhamed et toute la famille nous ont sincèrement aimés.

Il est très important de savoir que le gouvernement du Sénégal ainsi que le département d’État américain mènent une enquête rigoureuse sur la question. Incha-allah, justice sera faite. Nous prions qu’Allah punisse les criminels dans cette vie et les punisse également dans la prochaine vie, et qu’Allah rende justice rapidement à quiconque essaie de commettre un tel acte à l’avenir.

Nous sommes également en pourparlers sérieux avec le gouvernement concernant une sécurité plus adéquate pour notre région.

Veuillez être calme et faire preuve de patience concernant cette épreuve d’Allah. Sachez que la communauté de Baye Niass sera toujours protégée et que des épreuves de notre foi auront toujours lieu. Les Américains viennent ici à Médina Baye depuis 1981. Ils ont étudié ici, se sont mariés ici et ont vécu ici depuis et rien de tel ne s’est jamais produit. Il s’agit d’un incident isolé, donc il n’y a rien à craindre, et les familles de ces enfants bien-aimés devraient être assurés qu’ils sont en sécurité et prospèrent dans une communauté d’amour et de paix sous la protection d’Allah et de Son messager.

Imam Cheikh Tidiane Aliou CISSÉ

KAOLACK, 23 JANVIER 2020