Après NSIA : Wade et son épouse traduits en justice par Allianz Sénégal Assurances

L’incendie qui avait ravagé une partie du Lamantin à Saly en 2011, continue à hanter le sommeil de la famille de l’ancien président du Sénégal Abdoulaye Wade. Selon Libération, après La Nsia qui avait finalement obtenu une inscription provisoire d’hypothèque sur quatre bien de Wade et son épouse, une autre autre procédure a été intentée contre le même couple par Allianz Assurance.

D’après la même source, Allianz Assurance vient par subrogation aux droits et Actions de la Société Lamantin Beach hôtel, de Claude Ropars de la Sci l’Estuyade, de jean Reynier et de la Sci Ouest Africa. En somme la société d’assurance veut contraindre les Wade à lui verser des dommages après avoir désintéressé les entités et les personnes physiques citées plus haut.

L’affaire qui a été enclenchée depuis un bon moment, passe ce 30 avril devant la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Thiès.

Avec Senenews