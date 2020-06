Après plusieurs reports, Bébé Diène s’est présenté à la barre ce vendredi 26 juin pour son jugement. Le pensionnaire de l’écurie Soumbédioune qui est cité dans une affaire d’agression à l’arrachée d’un téléphone portable appartenant à une dame avant d’être arrêté, gardé à vue au commissariat des Parcelles Assainies, a subi plusieurs reports de son procès. Et d’après nos sources, le lutteur de Soumbédioune a fait face au juge ce matin. Et finalement il a recouvré la liberté et a eu aussi un non lieu. Le lutteur pourra donc suivre sa carrière car sa licence reste toujours valable.

