Après recours :Le Cng annonce une excellente nouvelle pour l’écurie d’Eumeu Sène

Le 21 et 27 juillet dernier, Thiatou Yoff et Tyson 2 ont disputé des combats contre Pape Thiam et Gora Sock. Les deux lutteurs avaient exprimé leurs désaccords par rapports à la décision de l’arbitre et le CNG vient de leurs donner raison.

Le yoffois qui était déclaré vaincu avait introduit un recours pour contester le verdict. Aujourd’hui, il a eu gain de cause car l’instance dirigeante lui a attribué la victoire, renseigne Leewtoo. Une décision qui va certainement ravir le pensionnaire de Yoff qui va ainsi continuer sa marche glorieuse.

Un autre litige a été notée lors du choc Tyson 2 / Gora Sock. Le poulain d’Eumeu Sène avait affirmé que son adversaire était sur ses quatre appuis. Sur ce, il avait saisi le comité national de gestion de la lutte pour les départager. Il Obtient une décision en sa faveur également et sauve Tay Shinger d’une défaite de plus contre les parcelles assainies au moment où Franc et Modou Lô ont pris le meilleur sur Nguer et Eumeu Sène.

Wiwsport.com