Face à Burnley, l’attaquant Égyptien, Mohamed Salah, a fait preuve d’égoïsme en refusant de servir Sadio Mané, qui était pourtant seul face au but. Cette action, qui n’est pas la première, a toutefois été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Dans la foulée, le Sénégalais a piqué une crise contre Salah. Depuis, les images font le tour du monde.

Après l’incident, James Milner a publié une photo sur Instagram en se moquant de Mané et en disant qu’il savait pourquoi le Sénégalais était en colère. « Peut être que j’ai mal compris, mais je suis sûr et certain que Sadio réagissait au fait qu’on ne m’ait pas mis sur le terrain », dit-il. Un message auquel le sénégalais va répondre.

En effet, rapidement, Sadio Mané a répondu à cette blague. « C’est exactement ce pourquoi je me suis plaint », a dit le Sénégalais en plaisantant. Selon Jordan Henderson, capitaine des Reds, le Sénégalais et l’Égyptien se sont parlé à la fin du match et tout est réglé en interne.