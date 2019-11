Elle est la suppléante de Me Aïssata Tall Sall à l’Assemblée nationale. Marième Soda Ndiaye qui est la benjamine de la 13ème législature attend la notification du bureau de l’Assemblée pour être installée dans ses nouvelles fonctions parlementaires.

Toujours membre de « Osez l’avenir »

A signaler qu’elle n’a pas démissionné du mouvement « Osez l’Avenir », sous la bannière de laquelle, la mairesse de Podor, Aïssata Tall Sall avait battu campagne lors des dernières élections législatives.

Responsabilités assumées

A propos des contradictions qui minent ses rapports avec Aïssata Tall Sall, la suppléante n’a pas fui ses responsabilités. « j’assume tous mes posts sur Facebook, dirigés contre la nouvelle envoyée spéciale du président de la République ».

Ses « bons » rapports avec Aïssata Tall Sall

« Je pouvais supprimer ces posts, mais je ne l’ai pas fait parce que j’assume mes positions et principes. Oui, je ne participe plus aux activités de « Osez l’avenir » parce qu’on ne m’a pas convoqué à une seule réunion depuis lors. Cependant, j’ai de bonnes relations avec Aïssata Tall Sall. Ce n’est pas un débat aujourd’hui. Et puis, la loi, c’est la loi. Je ne souhaite pas polémiquer » a-t-elle ajouté.

Le ralliement de la honte

« J’ai terriblement mal et honte. Je l’avoue. Mais moi, je marcherai toujours la tête haute car on me tue mais on ne me déshonore pas », avait-elle posté sur le réseau social après le ralliement d’Aïssata Tall Sall au camp présidentiel.