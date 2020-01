La tenue de la manifestation de « Noo Lank » il y a quelques semaines, qui avait pourtant été interdite par le préfet, avait fait sortir de ses gongs Souleymane Ndéné Ndiaye. « Il faut mater les manifestants », avait-il déclaré. Des propos qui n’avaient pas manqué de créer une vive polémique.

Invité sur la 7TV, Souleymane Ndéné Ndiaye présente ses excuses. « Personnellement, si on me refuse l’autorisation, je ne marcherai pas. Ceux qui marchent sans autorisation, doivent être matés par les forces de l’ordre. Ce mot ‘mater’ avait suscité une vive polémique. Et je le retire. Et je présente toutes mes excuses à ceux qui ont été choqués par ce mot (…) La mission des forces de l’ordre c’est de rétablir, restaurer l’ordre public », dit-il, regrettant un « dérapage verbal » de sa part.

Mais le politicien ne s’arrête pas là et s’explique pourquoi il a utilisé le mot ‘mater’, évoquant ainsi le dictionnaire.