Le torchon brûle toujours entre Benzema et les médias français. Après son doublé , KB9 a refusé de se prêter aux questions des journalistes.

KB9 prophète en Espagne et démon en France

Karim Benzema, dans une forme étincelante, reste toujours aux anges. Et il l’a éloquemment démontré, ce mardi, lors du match contre le PSG. Avec un doublé historique.

Mais comme on n’est jamais prophète chez soi, l’international français, bien que déifié en Espagne, ne file pas le parfait amour avec la presse de chez Marianne.

Quand vous parlerez bien…

La preuve, l’attaquant et goleador de Real Madrid a traversé d’un trait la zone mixte sans piper mot aux journalistes français qui voulaient l’interviewer . « Quand vous parlerez bien », leur a-t-il balancé à la figure.

Par contre, il a bien accepté les micros des médias espagnols et le correspondant RMC Sport à ​Madrid.