L’attaquant sénégalais Babacar Gueye quitte Paderborn pour Karlsruhe, en Bundesliga 2.

Peu utilisé par Paderborn cette saison en Bundesliga (3 apparitions), Babacar Gueye va partir se relancer à l’échelon inférieur. L’attaquant sénégalais de 25 ans, passé par Troyes (2014-2016), s’est engagé au Karlsruher SC. L’ancien de Dakar Sacré Cœur, passé par Hanovre, Zulte Waregem et Saint-Trond, y a signé un contrat d’un an et demi.