Trois inspecteurs des Impôts et Domaines disgraciés sous Macky. C’est le triste bilan du Chef de l’Etat Macky Sall qui semble amnésique à la critique et au malaise d’ordre économique. On ne le contrarie jamais au risque de passer sous la trappe de sa guillotine. Ousmane Sonko aurait touché le bas fond et il s’est payé sa tête. Mamour Diallo aurait installé un malaise. A l’arrivée, il a été limogé. Ibrahima Diawandou Barry n’aurait pas échappé à son grappin. Le président serait-il réfractaire aux Inspecteurs et Domaines ?

L’adage selon lequel jamais deux sans trois semble aller à merveille au Chef de l’Etat Macky Sall qui semble réfractaire aux Inspecteurs des Impôts et Domaines « ankylosés » ou prolixes sans à priori. Ousmane Sonko Inspecteur des Impôts et Domaine en a eu son grade lorsqu’il s’est permis d’accuser plusieurs personnalités sénégalaises d’avoir illégalement bénéficié d’avantages fiscaux.

Selon lui, l’impôt sur les salaires des députés n’a pas été prélevé pendant plusieurs années, ce que l’Assemblée nationale a démenti. Parmi les personnalités visées par Ousmane Sonko figure Aliou Sall, un jeune frère du chef de l’Etat, qu’il a accusé d’avoir profité d’une exonération fiscale de plusieurs millions de francs CFA, dans le cadre de sa participation à une société pétrolière.

Diantre ! Ousmane Sonko fut ainsi révoqué de la fonction publique sans management. Comble du destin, lors de la dernière présidentielle, la machine de « fabrique » du Macky a eu raison de lui puisqu’il s’est tapé la troisième place pour sa première participation à une élection présidentielle.

Mamour Diallo, Inspecteur principal des Impôts et Domaines, Directeur des Domaines à la Direction générale des Impôts et des Domaines d’alors a été prestement limogé pour avoir été éclaboussé dans l’affaire des 94 milliards.

Faisant partie du juron présidentiel, la commission d’’enquête parlementaire qui a été diligenté l’aurait blanchi à tort ou à raison. Depuis, l’affaire des 96 milliards ne fait plus les choux gras des médias nationaux même si c’est un dossier qui reste toujours pendant devant la Justice.

Mais le traitement réservé à un opposant n’est pas le même que celui des affidés du pouvoir. A l’instar d’Ibrahima Diawandou Barry qui a été relevé de ses fonctions en tant que patron du service régional des Domaines de Rufisque.

Il lui est en effet reproché d’avoir critiqué le Chef de l’Etat. Chef de parti au même titre qu’Ousmane Sonko, Barry aurait quitté le navire socialiste au profit de l’Alliance pour la République (Apr).Aujourd’hui, débarqué de sa station, il a été plus chanceux que le leader de Pastef puisqu’il demeure conseiller du Directeur général Bassirou Samba Niasse.

C’est dire que le Chef de l’Etat est foncièrement amnésique aux « hommes » qui le contrarient .Et à la clé, il semble accepter toutes les franges de la société sauf les Inspecteurs et Domaine dont il peine à s’accommoder.

Assane SEYE-Senegal7

