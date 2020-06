Le B52 a toujours donné une chance aux jeunes lutteurs. À l’époque, Tapha Tine et Thièck ont eu ce privilège. Reug Reug pourrait être le suivant. Cette perspective de combat ne date pas d’aujourd’hui, le duel entre Bombardier et Reug Reug de Thiaroye sur Mer est sur le forum des discussions. Ce projet de combat est réactivé par le promoteur Gaston Mbengue comme plan Ben cas d’échec de Tapha Tine. Une évidence plus qu’évidente. Bombardier peut bel et bien accepter de croiser Reug Reug. En effet, le B52 a toujours tendu la perche aux lutteurs montants. On se souvient de son combat contre Thièeck de Pikine Mbollo, le 5 avril 2009 au stade Demba Diop. Bombardier avait accepté ce combat pour relancer sa carrière et avait remporté la victoire. Quelques années plus tard, Bombardier ouvre la porte des VIP à Tapha Tine de BAOL Mbollo. Le 24 juin 2012, le B52 se fait battre par le jeune champion du Baol. Ce succès avait permis à Tapha Tine d’intégrer le cercle des ténors et d’affronter Balla Gaye 2. Bombardier a toujours eu la possibilité d’affronter les ténors.

