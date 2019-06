L’Arabie Saoudite célèbre l’Aïd el-Fitr ce mardi 03 juin 2019. Le croissant de lune du mois de Shawwal à été observé à la rupture du jeûne aujourd’hui à l’Est de l’Arabie saoudite et le site ajib.fr confirme la date du mardi 4 juin pour l’Aid el-Fitr fête, qui marque la fin du mois de Ramadan dans la royaume.

Hilal Shawal was seen in Tumair, tomorrow Tuesday will be the first day of Eid Al-fitr.

