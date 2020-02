La récurrence des violences exercées sur les enfants fait sortir l’archevêque de Dakar, Msr Benjamin Ndiaye qui s’est exprimé à l’occasion de la cérémonie de remise des prix du concours de l’école la plus propre et la plus verte, s’est dit inquiet face à cette situation. » On ne peut pas être d’accord avec des séries de violences. La violance ne construit pas, elle détruit. Tout homme doit respecter son semblable, surtout lorsqu’il s’agit d’un être faible, autrement dit un enfant. Les enfants d’aujourd’hui manquent de soins tout en s’indignant des comportements dont parlent les médias ces temps ci par rapport aux agressions et aux abus de toutes sortes.

Rose dousou