S’il fait désormais les beaux jours de l’Olympique de Marseille, où il a découvert le football européen cette saison après avoir évolué au Mexique et en Argentine durant la totalité de sa carrière, Dario Benedetto (30 ans) a également porté le maillot de son pays à cinq reprises. Sa première sélection remonte au 6 septembre 2017 (1-1 face au Venezuela) mais «Pipa» est bien conscient qu’en n’ayant jamais trouvé le chemin des filets avec l’Albiceleste, il lui sera compliqué de conserver sa place tant les places sont chères aux avant-postes en Argentine.

«En tant qu’attaquant, je regarde toujours Luis Suarez, c’est le joueur le plus complet qui soit. Parmi les Argentins, j’aime toujours Kun Agüero. Même si beaucoup dans notre pays ne sont pas d’accord avec sa convocation en équipe nationale, je vais quand même dire qu’il est l’un des meilleurs attaquants que nous ayons aujourd’hui. Aujourd’hui, je ne me vois pas dans l’équipe nationale, je ne me vois pas dans les plans de (Lionel) Scaloni. Je n’ai pas joué mes meilleurs matchs dans les matchs amicaux et lors des qualifications, je n’ai pas marqué un seul but. Je suis conscient et réaliste. Chaque fois qu’on me demande qui sont les attaquants devant être appelés, je cite ces trois-là : (Sergio) Agüero, Lautaro (Martínez) et (Lucas) Alario», a confié un Dario Benedetto lucide et sans langue de bois lors de son passage sur Tyc Sports, une chaîne de télévision de sport argentine, dimanche, soit le jour de son 30e anniversaire. Ses performances à l’OM lui permettront peut-être d’avoir une nouvelle chance de faire ses preuves avec l’Argentine alors que la Copa America se profile à l’été 2021.