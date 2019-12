L’Armée de terre va changer de tenue d’ici à avril 2020, a annoncé le chef d’Etat major général des armées (Cemga). Cheikh Gueye a précisé que le renouvellement des armes va se poursuivre dans le dessein de doter toutes les unités d’armes modernes.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et de vie, de la condition militaire, des efforts significatifs ont été faits et se poursuivent afin de mettre les militaires et leurs familles dans de conditions meilleures, a notamment rappelé mercredi, le Général lors de son déplacement à la zone militaire numéro 3 de Kaolack, au camp Sémou Djimit. M. Gueye inaugurait de nouveaux bâtiments.

Renouvellement…

Selon le chef d’Etat major général des armées (Cemga), le programme de renouvellement des armes se poursuivra pour à terme, doter toutes les unités des armées d’armes modernes.

Nouvelles tenues de combat

Le Cemga informe aussi d’une dotation de nouvelles tenues, précisant que celles-ci seront généralisées dans les unités. « L’effectivité se fera d’ici avril 2020 pour l’armée de terre« , a-t-il déclaré sur Rfm.

Patriotisme…

Le Cemga a aussi exhorté les soldats à demeurer professionnels, « des soldats de la République, toujours prêts au sacrifice suprême, toujours prêts à relever le défi, cultiver l’excellence qui est gage de succès et d’efficacité« .



source :senego

