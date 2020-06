“est-ce que vous pouvez faire un effort ?”

Le 14 juillet prochain, le nouveau film de Michaël Youn sera disponible au cinéma, Divorce Club. Inspiré de sa brève rupture avec sa femme Isabelle Funaro , il s’était confié à l’époque sur les dessous du film dans 50 min Inside : “On a eu envie de faire un film qui tourne autour de ‘c’est quoi être célibataire quand on ne le choisit pas’, ‘c’est quoi de couper un appart’ en deux, couper des meubles, des enfants en deux’. C’est un film sur la séparation, c’est un film sur l’amour.” Et ce lundi 29 juin, c’est un autre membre du casting qui fait des révélations sur l’envers du tournage, il s’agit d’Arnaud Ducret. Le comédien incarne Ben, un homme fou amoureux de sa femme, jusqu’au jour où il découvre que cette dernière est infidèle. Pour participer à ce projet, Arnaud Ducret révèle avoir fait quelques sacrifices, notamment financiers.

Au micro de L’équipée sauvage sur Europe 1, il déclare : “Pour monter ce film, à l’échelle du cinéma, on a tous fait des efforts, il a tous fallu qu’on fasse des efforts financiers”. Michaël Youn, également invité ajoute ensuite : “Sans dévoiler les montants, mais c’est vrai qu’Arnaud a été négocié par son agent à un certain tarif, et, ça n’arrive jamais. Le producteur est revenu et a dit : ‘est-ce que vous pouvez faire un effort parce qu’on n’y arrive pas quoi.” Cet effort financier, il y a fort à parier que le comédien et le réalisateur devront en faire d’autres. En effet, Divorce Club devait sortir à la base le 25 mars mais a été décalé à cause de la crise du coronavirus, qui inquiète beaucoup l’ancien animateur du Morning Live brouillé avec Yelle : “C’est compliqué ; le cinéma français est en pleine mutation. On travaille dans un métier en mutation (…) donc c’est pas évident. Il y a un peu une crise des financements donc il faut des projets qui soient sûrs, des projets qui soient pas trop chers, c’est compliqué. Mais c’est compliqué pour tout le monde.”

