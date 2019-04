Arrestation de Six gigolos avec des “driankés” à Dakar

Non inscription au fichier sanitaire, diffusion d’images à caractère pornographique, incitation à la débauche, six jeunes hommes qui se faisaient payer par des “driankés” moyennant des rapports charnels , ont été arrêtés par la police.

La brigade des mœurs, entité de la Sureté urbaine de Dakar a mis en arrestation six hommes qui se faisaient payer par des “driankés” pour des rapports charnels. Selon L’Obs parcouru par Sunubuzz, l’enquête ouverte a permis aux enquêteurs de relever que ce site “N….com” très populaire avait une très large visibilité, mais aussi une kyrielle d’annonceurs, essentiellement composés de dames, incitant sans équivoque des partenaires (jeunes hommes virils de préférence) à la débauche. Ces annonces sont assorties de photos et de vidéos à caractère pornographique, destinées à faire saliver les internautes. Mieux, les auteurs de ces annonces des “driankés”, (femmes aux formes généreuses et de condition aisée, mondaines), mentionnaient leur adresse e-mail et numéros de téléphone. Ce, en invitant les vicieux internautes ferrés à les joindre pour des parties bien coquines de jambes en l’air, sans limite, rétribuées.