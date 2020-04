Andy Delort et les autres joueurs de la Ligue 1 voient leur saison s’arrêter à la 27ème journée. En raison de la propagation du Coronavirus, le premier ministre français Edouard Philippe a annoncé hier l’arrêt des championnats. Loin d’être déçu par cette décision du gouvernement, l’international algérien a montré toute sa satisfaction.

« Je pense que c’est logique, c’est la meilleure solution. On le voit, il y a encore des cas de coronavirus. C’était beaucoup trop dangereux de nous faire attaquer de suite donc c’est une sage décision. Pour moi, c’est sûr que l’on ne devait pas reprendre. Pas que nous, pour nos familles, nos proches. En plus, ils vont figer le calendrier à la 27èmejournée donc c’est bien. Plus sérieusement, ça serait logique même si ça m’arrange. La 28èmejournée n’a pas été finie donc il faut arrêter le championnat à la 27èmejournée », a fait savoir l’attaquant de Montpellier dans des propos relayés par RMC Sport.

Notons qu’Andy Delort a inscrit 9 et délivré 3 passes décisives en 26 rencontres cette saison en Ligue 1. Son club Montpellier est classé 8ème avec 40 points.

Africa Top Sports

