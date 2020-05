La suite après cette publicité

S’il en est un qu’on a peu entendu en cette période de crise, c’est bien Didier Deschamps (51 ans), le sélectionneur des Bleus, qui est, on le rappelle, champion du Monde en titre. Pourtant, il a été impacté directement par les reports puisque l’Euro 2020 a été décalé d’un an et se jouera donc l’été 2021. Dans un entretien accordé au Parisien , l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et de la Juventus Turin notamment, s’est exprimé sur l’arrêt des championnats… et sur la reprise de certains.

« Dans le football, la reprise de certains championnats répond évidemment, en premier lieu, à une problématique économique. L’Espagne et l’Angleterre, deux grands pays de football, sont en train de planifier la reprise de la Liga et de la Premier League, mais ils ont décidé de ne pas reprendre les championnats féminins, lesquels génèrent beaucoup moins de recettes. Ça veut tout dire », s’est d’abord lâché le natif de Bayonne avant de parler de la décision en France.

Deschamps soutient Le Graët

« C’est une décision du gouvernement, qui me paraît cohérente et sage. Il faut l’accepter », a-t-il expliqué dans un langage court qu’on lui connaît bien. Pourtant, malgré le fait que ce soit une décision gouvernementale, il n’empêche que le football français a trouvé le moyen de s’écharper pendant certaines réunions et que cela devrait être encore le cas si la FFF coupe la décision de l’assemblée générale de la LFP, comme cela devrait être le cas ce mercredi, pour abandonner l’idée d’une Ligue 2 à 22. Mais le patron a parlé selon Deschamps.

« Je ne veux pas passer pour un donneur de leçons. Si je ne me suis pas exprimé sur ce sujet, c’est parce que ce n’est pas mon rôle, parce que je n’avais aucune envie de me mettre en avant ni de participer à des débats sans fin. Une seule personnalité du football est au-dessus de la mêlée, c’est le président de la Fédération. Mon président est dans son rôle et sait très bien prendre les bonnes décisions au bon moment quand la situation l’exige. Heureusement pour le football français », a-t-il conclu sur le sujet. Deschamps n’a, cette fois, pas gardé la langue dans sa poche. Et on devrait à nouveau l’entendre puisqu’il a été prolongé jusqu’à la Coupe du monde au Qatar (hiver 2022) par Noël Le Graët.