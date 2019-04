Arrêt sur image : Amy Sarr Fall rencontre Michelle Obama et lui rend un vibrant hommage

La directrice d’Intelligences Magazine, Amy Sarr Fall, prenant la pose avec l’ex-première dame des États-Unis Michelle Obama. Elle a partagé sur son compte Instagram la photo accompagnée d’un texte qui retrace le parcours d’une dame qui, malgré les dures épreuves de la vie qu’elles a subies, est restée droite dans ses bottes. Nous vous proposons son post en intégralité.

“Je suis si heureuse de partager avec vous, qui me donnez toujours l’envie d’aller de l’avant, cette prise avec la fabuleuse Michelle Obama qui rayonne toujours autant de gentillesse. Lorsque j’ai écouté Barack Obama pour la première fois en 2007, il avait dit une phrase que je garde à ce jour « change comes from the bottom up: le changement viendra du bas pour aller vers le haut. » Michelle, elle, m’inspire ce féminisme intègre, empreint d’audace et de réalisme, passionné mais humble.

En 1991, elle était frappée par un double deuil. Son père, très affaibli par une sclérose en plaques, succombait à une crise cardiaque, la laissant seule avec son frère et sa mère, dans des conditions de vie difficiles. En même temps elle perdait sa meilleure amie. Dans ces moments de peine et de solitude, elle était si loin de s’imaginer que des années plus tard, grâce à sa résilience, à sa persévérance, elle deviendrait la Première Dame des États Unis, aux côtés de Barack Obama. Ensemble, ils ont défié tous les obstacles à leur ascension en assumant pleinement leur identité, leurs repères dans une société qui cherchait trop souvent à fondre leurs convictions dans un moule de préjugés. Michelle Robinson a toujours assumé ses faiblesses, ses failles mais jamais elle a mesestimé son potentiel. Sa citation ci révèle bien tout cela: « Ne mourez pas dans l’histoire de vos blessures passées et de vos expériences passées, mais vivez dans le présent et l’avenir de votre destin. » Mes chers amis, la vie, il faut l’assumer mais il faut surtout lui faire confiance. Quand on se sent seul, étreint par les difficultés, aucune déception ne doit égratignée notre foi en un avenir meilleur. Sourions à la vie et croquons là à pleines dents car demain nous réserve de très belles surprises. Osons nous départir de tout ce qui nous tire vers le bas, aussi éprouvant que ce soit, et libérons nos potentiels. Mes chaleureux remerciements à Michelle Obama pour sa gentillesse, sa simplicité et surtout pour ses encouragements. Le meilleur est à venir!”