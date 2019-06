Arrêt sur image – Côte d’Ivoire : Macky Sall intronisé citoyen d’honneur d’Abidjan

En visite en Côte d’Ivoire, le Président Macky Sall a été fait citoyen d’honneur du district autonome d’Abidjan, ce vendredi 21 juin, a appris Senego.

Le Président Macky Sall est distingué par le Gouverneur du district autonome d’Abidjan du grade de citoyen d’honneur et de celui de Chef de la ville d’Abidjan.

Selon nos sources, le Président Sall et sa délégation seront à la prière du Vendredi à la mosquée de la Riveria Golf.

Pour ce qui est de cette visite de 72 heures, le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont signé ce jeudi, à Abidjan, cinq accords de coopération dans différents domaines. « Cinq Accords de coopération portant sur l’habitat social, les échanges cinématographiques, le commerce ainsi que sur l’énergie et le pétrole ont été signés entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal ».