Il n’a pas encore fini de nous étonner, Sadio Mané! Sur le réseau social Twitter, cette photo prise en 2011 a secoué la toile. Son histoire a touché plus d’un.

En effet, elle marque les premiers jours de Sadio Mané au FC Metz, son premier club européen. L’ancien pensionnaire de Génération Foot est arrivé au club de la Moselle en janvier 2011. Il avait 19 ans et a effectué son premier entraînement avec le groupe pro le 6 décembre 2011. En effet, il a subi une opération d’une pubalgie, ce qui a retardé son envol avec les grenats.

Selon Africa Fact Zone (une plateforme de partage de faits africains) qui a partagé cette photo, elle a été prise en 2011 et « Sadio Mané voulait prendre une photo pour l’envoyer à sa mère. Comme il n’avait pas d’appareil photo, il avait demandé à un journaliste de l’aider à faire une prise. Chose faite, ce dernier lui a demandé son adresse email pour l’envoyer la photo. Mais Mané n’en avait pas. A la fin, il demandera, l’image est-elle payante? »

Sadio Mane’s emotional picture at FC Metz in France in 2011.

He wanted to take a picture to send to his mum, but had no camera, so he asked a reporter to help take the photo.

Reporter asked for his email to send it, but he had none.

In the end, he asked “Is the picture free?” pic.twitter.com/gllLPvmTRl

